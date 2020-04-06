Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З підозрою на коронавірус госпіталізували чотириденне немовля у Львові

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:39
З підозрою на коронавірус госпіталізували чотириденне немовля у Львові

У львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" з підозрою на коронавірус перебуває немовля, якому всього чотири дні.

Джерело: повідомлення директорки лікарні Олександри Бурди, яке передає ZAXID.NET

Деталі: За її словами, у дитини діагностували пневмонію і вона перебуває на штучній вентиляції легень.

Дитині провели одне дослідження на коронавірус, результат – негативний. У понеділок, 6 квітня, біоматеріал дитини відправили на ще одне дослідження, результат якого буде відомий 7 квітня.

Дитину в лікарню привезли з одного з районів Львівщини. Підозра виникла тому, що батько дитини нещодавно повернувся з-за кордону. Батьків також обстежили на коронавірус.

У батьків немовляти друге дослідження дало негативний результат. Тому є надія, що і в немовляти результат на коронавірус буде негативний.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірусЛьвівдітиCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: