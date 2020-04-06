З підозрою на коронавірус госпіталізували чотириденне немовля у Львові

У львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" з підозрою на коронавірус перебуває немовля, якому всього чотири дні.

Джерело: повідомлення директорки лікарні Олександри Бурди, яке передає ZAXID.NET

Деталі: За її словами, у дитини діагностували пневмонію і вона перебуває на штучній вентиляції легень.

Дитині провели одне дослідження на коронавірус, результат – негативний. У понеділок, 6 квітня, біоматеріал дитини відправили на ще одне дослідження, результат якого буде відомий 7 квітня.

Дитину в лікарню привезли з одного з районів Львівщини. Підозра виникла тому, що батько дитини нещодавно повернувся з-за кордону. Батьків також обстежили на коронавірус.

У батьків немовляти друге дослідження дало негативний результат. Тому є надія, що і в немовляти результат на коронавірус буде негативний.

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