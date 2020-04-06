"Стоп фашизм": Росіяни напали на Чеське посольство у Москві

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Понеділок, 6 квітня 2020, 18:38

На чеське посольство у Москві напала група осіб, вони кинули у будівлю димову шашку із звинуватили Чехію у фашизмі.

Джерело: Посольство Чехії в Москві, Міністерство закордонних справ Чехії

Дослівно у повідомленні посольства: "Вранці 5 квітня 2020 року представники організації "Інша Росія" організували акцію протесту перед будівлею посольства Чеської Республіки в Москві. на паркані посольства був вивішений банер із закликом "Стоп фашизм".

Під час протесту учасники кинули димову шашку на територію посольства".

Деталі: Після нападу російські ліворадикали з організації "Інша Росія" втекли від охорони посольства.

Посольства Чехії в Москві заявило про готовність дискутувати на різні теми, "включно із темою "зупинки фашизму", але попросило можливих зацікавлених допоміжні засоби, такі як димові шашки, залишали вдома.

Посольство надіслало офіційну ноту російському Міністерству закордонних справ.

Чеське Міністерство закордонних справ у своїй заяві засудило напад на територію дипломатичної місії, яку приймаюча країна мала охороняти.

Що було раніше:  У Празі демонтували монумент маршалу Радянського Союзу Івану Конєву, який розташовувався перед будівлею міської адміністрації. Скульптуру зняли з постаменту краном.

Після демонтажу на місці Конєва встановлять пам’ятник героям-визволителям Праги наприкінці Другої світової війни.

Теми: Росія Чехія дипломатичні відносини пропаганда


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