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Від коронавірусу помер київський працівник Укроборонпрому

Понеділок, 6 квітня 2020, 19:10
Від коронавірусу помер київський працівник Укроборонпрому

В одній із столичних лікарень помер 72-річний працівник одного з київських підприємств державного концерну "Укроборонпром", який захворів на коронавірусну хворобу Covid-19 та перебував останні дні у важкому стані.

Джерело: повідомлення у Facebook заступника гендиректора "Укроборонпрому" Мустафи Найєма

Пряма мова: "Наша перша втрата… Чоловікові було 72 роки. Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За спеціальністю токар. Дуже співчуваємо родині та колективу. Дякуємо медикам, які боролися за життя нашого колеги".

Деталі: За словами Найєма, наразі це єдиний випадок захворювання та смерті від коронавірусу на державних підприємствах "Укроборонпрому".

Заступник гендиректора зауважив, що для концерну коронавірус особливо великий виклик, бо майже чверть його працівників знаходяться у зоні підвищеного ризику. Це - майже 17 тисяч співробітників, третина з яких все ще продовжують ходити на роботу, підтримуючи критичну інфраструктуру оборонних підприємств.

Найєм розповів, що померлий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим. Усі вони перебувають вдома на обсервації.

На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервували на 14 днів.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкроборонпромCovid-2019
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