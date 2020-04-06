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У Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус

Понеділок, 6 квітня 2020, 20:31

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Департаменту цивільного захисту.

За останні 24 години в країні виявили 3599 нових випадків захворювання на Covid-19, з них 1079 – у Ломбардії.

Востаннє така низька кількість нових продіагностованих хворих фіксувалася 17 березня. Відтоді цей показник ніколи не падав нижче 4000 нових хворих за добу.

За останню добу від коронавірусу померли 636 хворих. Це більше, ніж напередодні, коли зафіксували 525 летальних випадків – найменше, починаючи з 19 березня. До того кількість смертей спадала вже кілька днів поспіль.

В основному осередку епідемії – Ломбардії – за останні 24 години померли 297 людей. Це більше, ніж учора (249), але значно менше, ніж тиждень тому, коли денна кількість загиблих перевищувала 500.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 132,547, загиблих – 16,523.

У лікарнях станом на сьогодні перебувають майже 29 тисяч хворих, з них майже 3900 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка. Вона стала найстаршою людиною в світі, що подолала хворобу.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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