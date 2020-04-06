Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ вирішило менше звітувати про розповсюдження коронавірусу в Україні

Понеділок, 6 квітня 2020, 22:05
МОЗ вирішило менше звітувати про розповсюдження коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я лише один раз на день оприлюднюватиме дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Джерело: Центр громадського здоров'я у коментарі УП, державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Деталі: 6 квітня у МОЗ повідомили, що більше не надававимуть дані щодо заражень на коронавірус увечері.

Відтепер дані з’являтимуться щодня о 9:30.

"Нами прийнято рішення: ми будемо інформувати о 9:30, щодня виходити із статистикою для того, щоб верифікувати всі наявні дані про нові випадки, про летальні випадки", – пояснив рішення Ляшко.

За його словами, це потрібно для того, щоб уникнути дублювання інформації, яка подається регіональними епідеміологами та головами ОДА. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: