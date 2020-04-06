МОЗ вирішило менше звітувати про розповсюдження коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я лише один раз на день оприлюднюватиме дані щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

Джерело: Центр громадського здоров'я у коментарі УП, державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Деталі: 6 квітня у МОЗ повідомили, що більше не надававимуть дані щодо заражень на коронавірус увечері.

Відтепер дані з’являтимуться щодня о 9:30.

"Нами прийнято рішення: ми будемо інформувати о 9:30, щодня виходити із статистикою для того, щоб верифікувати всі наявні дані про нові випадки, про летальні випадки", – пояснив рішення Ляшко.

За його словами, це потрібно для того, щоб уникнути дублювання інформації, яка подається регіональними епідеміологами та головами ОДА.

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