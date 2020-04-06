Хворий на Covid прем'єр Британії потрапив у реанімацію
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.
Джерело: The Guardian з посиланням на інформацію, отриману в британському уряді
Деталі: Після того, як у неділю Джонсон потрапив до лондонськоъ лікарны Св. Томаса з симптомами коронавирусу, в понеділок у другій половині дня його стан погіршився.
Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба, який також є першим держсекретарем, підмінити його на посаді прем'єра.
Нагадаємо:
- Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
- Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Читайте також: Борис із вірусом: як Британія із хворим прем'єром змінила стратегію протидії епідемії