Хворий на Covid прем'єр Британії потрапив у реанімацію

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Понеділок, 6 квітня 2020, 22:22

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Джерело: The Guardian з посиланням на інформацію, отриману в британському уряді

Деталі: Після того, як у неділю Джонсон потрапив до лондонськоъ лікарны Св. Томаса з симптомами коронавирусу, в понеділок у другій половині дня його стан погіршився.

Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба, який також є першим держсекретарем, підмінити його на посаді прем'єра.

Нагадаємо:

  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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Теми: Велика Британія коронавірус Covid-2019


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