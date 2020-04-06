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Хворий на Covid прем'єр Британії потрапив у реанімацію

Понеділок, 6 квітня 2020, 22:22
Хворий на Covid прем'єр Британії потрапив у реанімацію

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, перевели в реанімаційне відділення лікарні.

Джерело: The Guardian з посиланням на інформацію, отриману в британському уряді, Reuters

Деталі: Після того, як у неділю Джонсон потрапив до лондонської лікарні Св. Томаса з симптомами коронавирусу, в понеділок у другій половині дня його стан погіршився.

Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба, який також є першим держсекретарем, підмінити його на посаді прем'єра.

За повідомленням уряду, Джонсон потрапив до лікарні на обстеження через те, що симптоми коронавірусу спостерігаються в нього більше 10 днів. Сам же очільник уряду в гарному настрої та перебуває на зв’язку, – розповіли на Даунінг-стріт. 

У британському уряді також закликали ЗМІ бути обережними із повідомленням про те, що прем’єр отримує кисневу терапію. 

Водночас речник Джонсона ухилився від питання, чи має той пневмонію.

Нагадаємо:

  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Борис із вірусом: як Британія із хворим прем'єром змінила стратегію протидії епідемії

Теми: Велика БританіякоронавірусCovid-2019
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