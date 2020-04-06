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Коронавірус у Франції: найвища кількість смертей з початку епідемії

Понеділок, 6 квітня 2020, 22:46

У Франції за добу від Covid-19 у лікарнях померли 605 осіб – найбільше з початку епідемії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосив міністр солідарності та охорони здоров’я Олів’є Веран.

У Франції за останні 24 години у лікарнях від коронавірусу померли 605 осіб.  Це значно більше, ніж у попередні два дні (357 та 441 відповідно) і найбільше з початку епідемії.

Разом з новими даними про померлих у будинках для літніх людей, за добу кількість загиблих від Covid-19 зросла на 833. Оскільки дані з будинків для літніх людей надходять із затримками, летальні випадки, про які стало відомо сьогодні, могли статися значно раніше.

Таким чином, загальна кількість загиблих досягла 8 911, з них 2417– у будинках для літніх людей. 

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають більше 7 тисяч хворих. З них 94 госпіталізували протягом останньої доби. Загалом у лікарнях перебувають понад 29700 хворих на Covid-19. З початку епідемії коронавірусу, з лікарень виписали вже 17 250 пацієнтів.  

"Ми ще не досягли піку епідемії", - зазначив Олів’є Веран.

За кількістю загиблих від коронавірусу Франція залишається на третьому місці у Європі – після Італії та Іспанії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяепідеміякоронавірус
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