У директора ринку на Запоріжжі, який не закрили на карантин, виявили коронавірус

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Понеділок, 6 квітня 2020, 23:43

Ще 21 березня поліцейські зафіксували роботу одного з ринків Запоріжжя, на якому продовжували продавати продукти два кіоски.

Джерело: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Деталі: Під час бесіди директор ринку перешкоджав фіксуванню правопорушення. Згодом на нього склали адміністративний протокол за порушення під час карантину.

Пізніше було встановлено, що директор ринку, щодо якого було складено протокол, перебуває на лікуванні в медичному закладі, та 3 квітня йому підтверджено діагноз коронавірус COVID-19, стан його здоров’я важкий.

Поліцейські, які контактували з хворим, здали тести – результаті негативні. Крім цього, правоохоронці встановлюють коло осіб, із якими контактував чоловік.

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Українська правда
Теми: Запоріжжя коронавірус поліція


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