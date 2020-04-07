Від коронавірусу у світі вилікувались близько 280 тисяч осіб

Станом на ранок 7 квітня у всьому світі зареєстрували 1 347 676 випадків інфікування коронавірусом. Подолали хворобу 277 331 заражених, стали жертвами COVID-19 – 74 744 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Сполучених Штатах підтвердили 367 507 випадків інфікування коронавірусом, із них 10 923 особи померли та 19 828 людей вилікувались.

Іспанія випередила Італію за кількістю виявлених інфікувань, там виявили 136 675 випадків. В Італії зареєстрували 132 547 осіб із COVID-19. В Іспанії від вірусу померли 13,3 тисяч заражених, в Італії – 16,5 тисяч.

Кількість підтверджених заражень в Німеччині сягнула 103 тисяч. Від коронавірусу там померли 1810 осіб. Водночас вилікувались 28 700 осіб.

Із початку епідемії у Франції зареєстрували 98 984 зараження, 17 429 смертей та 8 926 осіб, які одужали.

У Великій Британії число діагностованих випадків зросло до 52 тисяч.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі