Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від коронавірусу у світі вилікувались близько 280 тисяч осіб

Вівторок, 7 квітня 2020, 06:48

Станом на ранок 7 квітня у всьому світі зареєстрували 1 347 676 випадків інфікування коронавірусом. Подолали хворобу 277 331 заражених, стали жертвами COVID-19 – 74 744 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Сполучених Штатах підтвердили 367 507 випадків інфікування коронавірусом, із них 10 923 особи померли та 19 828 людей вилікувались.

Іспанія випередила Італію за кількістю виявлених інфікувань, там виявили 136 675 випадків. В Італії зареєстрували 132 547 осіб із COVID-19. В Іспанії від вірусу померли 13,3 тисяч заражених, в Італії – 16,5 тисяч. 

Кількість підтверджених заражень в Німеччині сягнула 103 тисяч. Від коронавірусу там померли 1810 осіб. Водночас вилікувались 28 700 осіб. 

Із початку епідемії у Франції зареєстрували 98 984 зараження, 17 429 смертей та 8 926 осіб, які одужали.

У Великій Британії число діагностованих випадків зросло до 52 тисяч. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
епідемія
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: