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У Києві пацієнт із COVID-19 помер попри всі технології: боролися кілька тижнів

Вівторок, 7 квітня 2020, 08:20
У Києві пацієнт із COVID-19 помер попри всі технології: боролися кілька тижнів

Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко повідомила, що один із 43 пацієнтів із COVID-19, як перебувають у лікарні, помер, ще декілька осіб – у важкому стані.

Джерело: Facebook-пост Людмили Антоненко від 6 квітня

Пряма мова: "На жаль, сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації).

Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта.

Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли.

Щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО, – його стан нестабільний, важкий. Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу".

Деталі: За словами Антоненко, станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні перебували 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, із них – 43 із підтвердженим коронавірусом, 20 – із підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.

Керівник лікарні також спростувала припущення, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19.

Пряма мова: "Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі, чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет" і ще багато чудових думок.

Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали".

Лікарі Олександрівської лікарні над хворим
Лікарі Олександрівської лікарні над хворим
Фото Людмили Антоненко

Нагадаємо: За даними станом на 6 квітня у Києві було зареєстровано 267 випадків захворювання на COVID-19, із них 4 летальних. 12 людей вже одужали після коронавірусу.

Загалом в Україні заразилися 1 319 осіб, 38 людей померли, 28 вилікувалися від нового вірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Київмедицина
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