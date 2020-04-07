Меркель виключила послаблення обмежень у Німеччині до 19 квітня

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Вівторок, 7 квітня 2020, 09:10

Німеччина зберігатиме обмеження, запроваджені для стримування поширення коронавірусної інфекції, щонайменше до 19 квітня.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

При цьому Меркель зазначила, що федеральний уряд розмірковує над тим, як згодом виглядатимуть можливі послаблення, які запроваджуватимуться покроково. Однак вона не хотіла би зараз називати ймовірну дату, наголосила канцлерка.

"Сьогодні ще не час", - сказала Меркель, маючи на увазі починати публічну дискусію про послаблення.

Меркель зауважила, що найгірше буде, якщо влада запровадить послаблення, а потім знову змушена буде скасувати їх через збільшення кількості смертей. Тому федеральний уряд і уряди земель домовилися, що обмеження на пересування діятимуть до 19 квітня.

За її словами, кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантажена.

Нагадаємо, у понеділок повідомлялося, що у Німеччині четвертий день поспіль фіксується спадання темпів росту числа заражень коронавірусом.

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Теми: коронавірус Covid-2019 карантин Німеччина Меркель


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