Уже 1462 випадки COVID-19 в Україні, із них 104 – діти. 45 людей померли

В Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Протягом 6 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів отримано 143 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 34 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 10 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська область – 38 випадків (2 летальних);

Запорізька область – 41 випадок;

Івано-Франківська область – 160 (9 летальних) випадків;

м. Київ – 253 випадки (4 летальних);

Київська область – 97 випадків (5 летальних);

Кіровоградська область – 53 випадки (1 летальний);

Львівська область – 29 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 12 випадків;

Рівненська область – 40 випадків (5 летальних);

Сумська область – 51 випадок (2 летальний);

Тернопільська область – 168 випадків (3 летальних);

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 13 випадків (1 летальний);

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька область – 247 випадків (6 летальний);

Чернігівська область – 7 випадків (1 летальний).



Загалом діагноз підтверджено у 104 дітей, а особи віком від 30 до 69 років складають 74% від усіх пацієнтів з COVID-19.





Усього зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них 26 жінок та 19 чоловіків.

Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 85%.

Загалом 28 людей вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За 6 квітня обласні лабораторні центри та вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ дослідила 1409 зразків.