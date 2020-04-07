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Сейм Польщі ухвалив проєкт про заочне голосування на виборах президента

Вівторок, 7 квітня 2020, 10:39

Сейм Польщі у понеділок підтримав законопроєкт керівної партії "Право і справедливість" щодо заочного голосування на президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За проголосували 230 депутатів, проти були 226, ще двоє утрималися.

Законопроєкт передбачає, що президентські вибори 2020 року будуть проводитися виключно шляхом заочного голосування.  Той самий спосіб буде застосовуватися в другому турі виборів. Голосування проходитиме без перерви з 6.00 до 20.00.

Документ також передбачає, що якщо на території Польщі оголошено статус епідемії, спікер Сейму може розпорядитися про перенесення термінів виборів.

Законопроєкт тепер надійде до Сенату.

Це новий проєкт "Права і справедливості", який фракція внесла у понеділок під час перерви в засіданні депутатів – проєкт в колишній формі навіть не був включений депутатами до порядку денного.

Опозиція виступає проти проведення виборів президента 10 травня у будь-якій формі, наголошуючи, що зараз всі сили мають бути спрямовані на боротьбу з коронавірусом, а не на підготовку виборів.

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Теми: Польщавиборикарантин
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