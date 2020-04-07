За добу в Росії додалося більше 1000 хворих на коронавірус, померли 11 людей
Вівторок, 7 квітня 2020, 11:46
Ще 1154 нових випадки зараження коронавірусом зафіксовано в Росії за останню добу.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланям на оперштаб у боротьбі із захворюванням.
Деталі: На сьогоднішній день загальна кількість інфікованих зросла до 7497, хворі є в 81 регіоні РФ.
Найбільше нових епізодів зареєстровано в Москві - 697. Таким чином загальна кількість випадків у столиці Росії - 5181. Всього нові випадки реєстрували в 43 регіонах РФ.
Загальна кількість жертв захворювання по країні досягла 58. За останню добу померли 11 осіб.
Одужали 88 осіб, із них 16 в Москві, всього ж після перенесеного коронавірусу було виписано 494 людини.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі