В Ізраїлі на Песах буде комендантська година

В Ізраїлі на час святкування іудейського свята Песах із 7 до 10 квітня заборонили міжміські поїздки й запровадили комендантську годину, щоб запобігти ще більшому поширенню хвороби COVID-19.

Джерело: "The Times of Israel", "Укрінформ"

Деталі: Ізраїльський уряд у вівторок затвердив обмеження, анонсовані напередодні прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, але з деякими поправками.

Кабінет міністрів затвердив загальнодержавне "закриття" (lockdown), заборонивши ізраїльтянам залишати громади, в яких вони живуть, із 7-ї вечора вівторка до 6 ранку п’ятниці.

Уряд Ізраїлю також затвердив комендантську годину з 15:00 середи до 06:00 ранку четверга: у цей час ізраїльтяни взагалі не зможуть покинути свої домівки.

Магазини залишатимуться відкритими до комендантської години, громадський транспорт буде зупинено з 8-ї вечора вівторка до ранку п’ятниці

У середу ввечері за іудейським календарем настане Песах, однією з головних традицій якого є трапеза (седер).

Згідно з повідомленнями, комендантська година не поширюватиметься на арабські міста, де Песах не святкують.

Блокування у зв'язку зі святом посилить чинні директиви: ізраїльтянам уже заборонено йти далі 100 метрів від своїх будинків (виняток зроблено для роботи й покупок предметів першої необхідності).

6 квітня прем'єр Ізраїлю нагадав, що спалах епідемії COVID-19 у країні припав на святкування свята Пурим, який у 2020 році відзначався з вечора 9-го до вечора 10 березня.

Пряма мова Нетаньяху: "Ми бачили, що сталося місяць тому. Я повторюю: Песах не перетвориться в Пурим. Ви повинні справляти свято тільки з тими, з ким ви зараз перебуваєте вдома".

Довідково: За даними центру Джона Гопкінса, в Ізраїлі близько 9 тисяч людей захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, померли від ускладнень коронавірусу 59 людей, вилікувалися – майже 700 осіб.