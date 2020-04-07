Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ізраїлі на Песах буде комендантська година

Вівторок, 7 квітня 2020, 14:11
В Ізраїлі на Песах буде комендантська година

В Ізраїлі на час святкування іудейського свята Песах із 7 до 10 квітня заборонили міжміські поїздки й запровадили комендантську годину, щоб запобігти ще більшому поширенню хвороби COVID-19.

Джерело: "The Times of Israel", "Укрінформ"

Деталі: Ізраїльський уряд у вівторок затвердив обмеження, анонсовані напередодні прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, але з деякими поправками.

Кабінет міністрів затвердив загальнодержавне "закриття" (lockdown), заборонивши ізраїльтянам залишати громади, в яких вони живуть, із 7-ї вечора вівторка до 6 ранку п’ятниці.

Уряд Ізраїлю також затвердив комендантську годину з 15:00 середи до 06:00 ранку четверга: у цей час ізраїльтяни взагалі не зможуть покинути свої домівки.

Магазини залишатимуться відкритими до комендантської години, громадський транспорт буде зупинено з 8-ї вечора вівторка до ранку п’ятниці

У середу ввечері за іудейським календарем настане Песах, однією з головних традицій якого є трапеза (седер).

Згідно з повідомленнями, комендантська година не поширюватиметься на арабські міста, де Песах не святкують.

Блокування у зв'язку зі святом посилить чинні директиви: ізраїльтянам уже заборонено йти далі 100 метрів від своїх будинків (виняток зроблено для роботи й покупок предметів першої необхідності).

6 квітня прем'єр Ізраїлю нагадав, що спалах епідемії COVID-19 у країні припав на святкування свята Пурим, який у 2020 році відзначався з вечора 9-го до вечора 10 березня.

Пряма мова Нетаньяху: "Ми бачили, що сталося місяць тому. Я повторюю: Песах не перетвориться в Пурим. Ви повинні справляти свято тільки з тими, з ким ви зараз перебуваєте вдома".

Довідково: За даними центру Джона Гопкінса, в Ізраїлі близько 9 тисяч людей захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, померли від ускладнень коронавірусу 59 людей, вилікувалися – майже 700 осіб.

Теми: Ізраїлькарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: