ВООЗ закликала країни не послаблювати карантинні заходи надто рано

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Вівторок, 7 квітня 2020, 15:05

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала керівництва країн, де прийняті обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавируса, не знімати їх занадто рано.

Джерело: офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на віртуальному брифінгу, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Одне з найважливішого - не послабляти заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції.

Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями".

Деталі: Він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не має загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом'якшення заходів щодо уповільнення поширення пандемії коронавірусу.

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Теми: карантин коронавірус


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