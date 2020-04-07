У платіжки українців додадуть ще одну компослугу

КП "Київтеплоенерго" виокремив плату за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячого водопостачання і винесе її окремим рядком у платіжці. Такі зміни запровадять у всіх містах України.

Джерело: пресслужба КП

Дослівно: "У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води".

Деталі: Повідомляється, що оплату цієї послуги здійснюватиметься поквартально, а за обслуговування лічильників нараховуватимуть у середньому близько 30 грн за 3 місяці.

Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА від 24.12.2019 № 2244. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисяч будинків Києва. Нововведення не стосуватиметься індивідуальних приладів обліку у квартирах киян.

На сайті "Київтеплоенерго" є інформація про внески за обслуговування теплолічильників по кожному будинку у столиці.

Зазначається, що вартість цієї послуги видалили з тарифу на опалення і гарячу воду відповідно до закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання.

Такі зміни у платіжках будуть, відповідно до закону, у всіх містах України.