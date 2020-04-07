У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу

За останні 24 години у лікарнях Британії зафіксували 854 нові смерті від Covid-19. Це найбільший показник за добу з початку епідемії. Попередній максимум становив 708 смертей. Напередодні, 6 квітня, добова кількість загиблих становила 439 осіб – майже на 200 менше, ніж у попередні два дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У Британії за добу від коронавірусу загинули 854 людини – найбільше з початку епідемії.

Найбільше померлих – 758 – в Англії, 74 – у Шотландії, 19 – в Уельсі та 3 – у Північній Ірландії.

Таким чином, загальна кількість загиблих від Covid-19 зросла до 6236: 5 655 – в Англії, 296 – у Шотландії, 212 – в Уельсі та 73 – у Північній Ірландії.

Показники можуть скоригуватися після публікації офіційної інформації від Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

Нагадаємо, вчора увечері голову уряду Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели у відділення інтенсивної терапії.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".

Сьогодні самоізолювався міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу.