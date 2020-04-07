У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу

4384 перегляди
Вівторок, 7 квітня 2020, 17:24

У Британії за добу від коронавірусу загинули 854 людини – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За останні 24 години у лікарнях Британії зафіксували 854 нові смерті від Covid-19. Це найбільший показник за добу з початку епідемії. Попередній максимум становив 708 смертей. Напередодні, 6 квітня, добова кількість загиблих становила 439 осіб – майже на 200 менше, ніж у попередні два дні.

Найбільше померлих – 758 – в Англії, 74 – у Шотландії, 19 – в Уельсі та 3 – у Північній Ірландії.

Таким чином, загальна кількість загиблих від Covid-19 зросла до 6236: 5 655 – в Англії, 296 – у Шотландії, 212 – в Уельсі та 73 – у Північній Ірландії.

Показники можуть скоригуватися після публікації офіційної інформації від Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

Нагадаємо, вчора увечері голову уряду Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели у відділення інтенсивної терапії.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".

Сьогодні самоізолювався міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу. 

Теми: Британія коронавірус жертви Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єру Британії не потрібна штучна вентиляція легень - речник 7 квітня 2020, 16:26
В уряді Британії самоізолювався ще один міністр 7 квітня 2020, 14:12
Коронавірус у Британії: кількість померлих і нових хворих продовжує зростати 3 квітня 2020, 17:33
Усі новини
Головні новини
У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу
Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції
Перенесення КС у Харків відмежує його від олігархів і криміналітетів – представник Зеленського
"Слуга народу" поки не може відмовитись від держгрошей на користь боротьби з COVID-19
Усі новини
здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію

поради

7 правил, які допоможуть розмежувати будні та вихідні в період карантину