У Британії різке зростання смертності від коронавірусу, понад 850 загиблих за добу

У Британії за добу від коронавірусу загинули 854 людини – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За останні 24 години у лікарнях Британії зафіксували 854 нові смерті від COVID-19. Це найбільший показник за добу з початку епідемії. Попередній максимум становив 708 смертей. Напередодні, 6 квітня, добова кількість загиблих становила 439 осіб – майже на 200 менше, ніж у попередні два дні.

Найбільше померлих – 758 – в Англії, 74 – у Шотландії, 19 – в Уельсі та 3 – у Північній Ірландії.

Таким чином, загальна кількість загиблих від COVID-19 зросла до 6236: 5 655 – в Англії, 296 – у Шотландії, 212 – в Уельсі та 73 – у Північній Ірландії.

Статистика, оприлюднена Департаментом охорони здоров'я та соціального захисту, дещо відрізняється від цифр, наведених ВВС з посиланням на регіональні органи охорони здоров'я. За даними Департаменту, що станом на 17-00 6 квітня у лікарнях зафіксували 6159 смертей від коронавірусу. Це на 786 більше, ніж наведена відомством статистика за 5 квітня – 5373 загиблих.

За даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, на ранок 7 квітня тести на коронавірус здали понад 213 тисяч осіб.

За останні 24 години підтвердилися 3634 нових випадків захворювання на Covid-19, збільшивши загальну кількість підтверджених випадків у Британії до 55 242.

Нагадаємо, вчора увечері голову уряду Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели у відділення інтенсивної терапії.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там, де це потрібно".

Сьогодні самоізолювався міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу.