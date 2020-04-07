У київському СІЗО нема дезінфекції, медзасобів, а їжа у коробках від оселедця – омбудсмен
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людина Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор" і виявила купу порушень: у камерах не проводять дезінфекції, персонал не забезпечений засобами медзахисту, а їжу в’язням розносять у використаних пластмасових коробках з-під оселедця.
Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена
Деталі: За результатами візиту у СІЗО, Денісова повідомила, що там не виконують плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу.
Омбудсмен рекомендувала керівництву СІЗО якнайшвидше виправити ситуацію.
Крім того, після її візиту відповідні акти з рекомендаціями надішлють Міністерству юстиції.
Денісова повідомляє, що виявила порушення у корпусах, де побувала.
У корпусі для утримання засуджених до довічного позбавлення волі:
- Персонал, що знаходиться на посту не ознайомлений з вимогами та заходами, що повинні проводитися в умовах карантину в пенітенціарних установах. Відповідна пам’ятка чи інформаційний листок відсутні.
- На посту та санітарному вузлі відсутні засоби для миття та дезінфекції рук. Камери не дезінфікуються. Проводиться вологе прибирання з розчином хлору особисто ув’язненими.
- Дієтичне харчування засуджених осіб приносять у використаних пластмасових коробках від майонезу та оселедця.
Медична частина у СІЗО:
- За словами начальника медичної частини філії ЦОЗ ДКВС України установа не забезпечена у повному обсязі засобами індивідуального захисту. Зокрема, вони наявні лише у медперсоналу.
- В наявності три безконтактних термометри. Лише два працівники виконують дезінфекцію приміщень та камер СІЗО. Утримувані особи, що перебували в палатах-камерах медчастини засобами індивідуального захисту не забезпечені.
- Приміщення не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та не готові для перебування там хворих.
У корпусі для утримання неповнолітніх осіб:
- Засоби індивідуального захисту були видані утримуваним під час здійснення моніторингу, раніше вони їх не отримували.
- При виїзді з пенітенціарної установи для участі у судових засідання та проведення слідчих дій їм видавали лише маски. Шкільні уроки переглядають он-лайн. Вихователі перевіряють виконання домашніх завдань. Є інформаційні листки з розкладом уроків. Вологе прибирання проводиться ув’язненими 1 раз на день.
- Щоранку здійснюється медогляд та скринінг температури. Дворики та спортивний інвентар після прогулянки утримуваних осіб кожної камери не дезінфікуються, тому більшість осіб відмовляються від проведення щоденних прогулянок.
У корпусі для утримування жінок та жінок з дітьми:
- Монітори виявили відсутність у в’язнів засобів індивідуального захисту. Деякі камери переповнені — засуджені жінки не забезпечені особистим спальним місцем. Прибирання камер здійснюється хлорним розчином.
- Дезінфекцію місць загального користування проводять один раз на день. Зі слів ув’язнених фельдшер здійснює перевірку температури щоранку.
Приміщення, де приймають та здійснюють догляд посилок, бандеролей та передач для утримуваних:
- Працівники забезпечені масками та рукавичками. Засоби дезінфекції — наявні. Проте, через відсутність в установі кварцових ламп не проводиться опромінення продуктів харчування та предметів першої необхідності, які надходять до установи.
- Крім того, вони не обробляються жодним дезрозчином та не зберігаються в окремо відведеному приміщенні впродовж 24 годин.
- Інструкція щодо дотримання карантинних заходів розміщена на інформаційному стенді та доведена до персоналу.
Адміністративна будівля, господарчого обслуговування установи та дотримання прав на телефонні розмови та доступ до мережі Інтернет:
- Під час моніторингу чергової частини дезінфектор, що мав знаходитися біля входу в кімнату персоналу, знаходився в упакуванні та захований у шафі іншого приміщення. Персонал знаходився у масках, але без рукавичок.
- Особи, з-поміж ув’язнених, які на час моніторингу були залучені до збору та завантаження сміття не були забезпечені засобами індивідуального захисту. Після роботи, без дезінфекції, повертаються у загальні камери. Вивіз сміття проводиться нерегулярно. Обробка контейнерів непередбачена. Використані засоби індивідуального захисту не утилізуються, а викидаються у смітник.
- Право на телефонні розмови дотримується. Разом з тим, цим правом користується лише 5 осіб із більш ніж 40 осіб, залишених в СІЗО для виконання робіт з господарчого обслуговування. Доступ до Інтернету також забезпечений, але зі слів адміністрації, через відсутність охочих цим право не користуються з 2015 року, що зафіксовану у відповідних журналах.
У збірному відділенні СІЗО:
- Під час візиту утримуваних осіб у відділенні не було, але зафіксовано: відсутність графіку проведення дезінфекції приміщень, інвентарю. Медичний працівник був відсутній.