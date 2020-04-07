У київському СІЗО нема дезінфекції, медзасобів, а їжа у коробках від оселедця – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людина Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор" і виявила купу порушень: у камерах не проводять дезінфекції, персонал не забезпечений засобами медзахисту, а їжу в’язням розносять у використаних пластмасових коробках з-під оселедця.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена

Деталі: За результатами візиту у СІЗО, Денісова повідомила, що там не виконують плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу.

Омбудсмен рекомендувала керівництву СІЗО якнайшвидше виправити ситуацію.

Крім того, після її візиту відповідні акти з рекомендаціями надішлють Міністерству юстиції.

Денісова повідомляє, що виявила порушення у корпусах, де побувала.

У корпусі для утримання засуджених до довічного позбавлення волі:

Персонал, що знаходиться на посту не ознайомлений з вимогами та заходами, що повинні проводитися в умовах карантину в пенітенціарних установах. Відповідна пам’ятка чи інформаційний листок відсутні.

На посту та санітарному вузлі відсутні засоби для миття та дезінфекції рук. Камери не дезінфікуються. Проводиться вологе прибирання з розчином хлору особисто ув’язненими.

Дієтичне харчування засуджених осіб приносять у використаних пластмасових коробках від майонезу та оселедця.

Медична частина у СІЗО:

За словами начальника медичної частини філії ЦОЗ ДКВС України установа не забезпечена у повному обсязі засобами індивідуального захисту. Зокрема, вони наявні лише у медперсоналу.

В наявності три безконтактних термометри. Лише два працівники виконують дезінфекцію приміщень та камер СІЗО. Утримувані особи, що перебували в палатах-камерах медчастини засобами індивідуального захисту не забезпечені.

Приміщення не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та не готові для перебування там хворих.

У корпусі для утримання неповнолітніх осіб:

Засоби індивідуального захисту були видані утримуваним під час здійснення моніторингу, раніше вони їх не отримували.

При виїзді з пенітенціарної установи для участі у судових засідання та проведення слідчих дій їм видавали лише маски. Шкільні уроки переглядають он-лайн. Вихователі перевіряють виконання домашніх завдань. Є інформаційні листки з розкладом уроків. Вологе прибирання проводиться ув’язненими 1 раз на день.

Щоранку здійснюється медогляд та скринінг температури. Дворики та спортивний інвентар після прогулянки утримуваних осіб кожної камери не дезінфікуються, тому більшість осіб відмовляються від проведення щоденних прогулянок.

У корпусі для утримування жінок та жінок з дітьми:

Монітори виявили відсутність у в’язнів засобів індивідуального захисту. Деякі камери переповнені — засуджені жінки не забезпечені особистим спальним місцем. Прибирання камер здійснюється хлорним розчином.

Дезінфекцію місць загального користування проводять один раз на день. Зі слів ув’язнених фельдшер здійснює перевірку температури щоранку.

Приміщення, де приймають та здійснюють догляд посилок, бандеролей та передач для утримуваних:

Працівники забезпечені масками та рукавичками. Засоби дезінфекції — наявні. Проте, через відсутність в установі кварцових ламп не проводиться опромінення продуктів харчування та предметів першої необхідності, які надходять до установи.

Крім того, вони не обробляються жодним дезрозчином та не зберігаються в окремо відведеному приміщенні впродовж 24 годин.

Інструкція щодо дотримання карантинних заходів розміщена на інформаційному стенді та доведена до персоналу.

Адміністративна будівля, господарчого обслуговування установи та дотримання прав на телефонні розмови та доступ до мережі Інтернет:

Під час моніторингу чергової частини дезінфектор, що мав знаходитися біля входу в кімнату персоналу, знаходився в упакуванні та захований у шафі іншого приміщення. Персонал знаходився у масках, але без рукавичок.

Особи, з-поміж ув’язнених, які на час моніторингу були залучені до збору та завантаження сміття не були забезпечені засобами індивідуального захисту. Після роботи, без дезінфекції, повертаються у загальні камери. Вивіз сміття проводиться нерегулярно. Обробка контейнерів непередбачена. Використані засоби індивідуального захисту не утилізуються, а викидаються у смітник.

Право на телефонні розмови дотримується. Разом з тим, цим правом користується лише 5 осіб із більш ніж 40 осіб, залишених в СІЗО для виконання робіт з господарчого обслуговування. Доступ до Інтернету також забезпечений, але зі слів адміністрації, через відсутність охочих цим право не користуються з 2015 року, що зафіксовану у відповідних журналах.

У збірному відділенні СІЗО: