Українській авіації знадобиться 2 роки, щоб відновити трафік – міністр

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Вівторок, 7 квітня 2020, 17:44

Відновлення колишнього авіатрафіку в Україні може зайняти півтора-два роки.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-зустрічі European Business Association, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки будемо повертатися до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли".

Деталі: Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.

При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.

Що передувало: Україна скасувала пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. МЗС та Мінінфраструктури організовували спеціальні рейси для евакуації громадян України з-за кордону. З 28 березня Україна фактично повністю закрила кордони і такі рейси тепер будуть плануватися рідше і у крайніх випадках.

Теми: авіа карантин


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