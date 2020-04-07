Землетрус пошкодив будівлю парламенту Хорватії: депутати засідають у готелі

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Вівторок, 7 квітня 2020, 18:44

Хорватські депутати у вівторок провели сесію в конференц-залі готелю в Загребі, оскільки будівля парламенту постраждала під час землетрусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP

На сесії у вівторок депутати проголосували за низку законопроєктів, сидячи на відстані один від одного в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

 

Законодавці були змушені шукати нове місце для зустрічей після того, як будівля парламенту була пошкоджена під час нещодавнього землетрусу.

Державне телебачення HRT заявило, що у попередні дні вони зустрічалися в штаб-квартирі хорватської нафтової компанії INA, проте там бракувало місця для розміщення всіх 151 депутатів так, щоб вони могли дотримуватись антивірусних обмежень.



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