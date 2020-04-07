Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Землетрус пошкодив будівлю парламенту Хорватії: депутати засідають у готелі

Вівторок, 7 квітня 2020, 18:44

Хорватські депутати у вівторок провели сесію в конференц-залі готелю в Загребі, оскільки будівля парламенту постраждала під час землетрусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP

На сесії у вівторок депутати проголосували за низку законопроєктів, сидячи на відстані один від одного в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

 

Законодавці були змушені шукати нове місце для зустрічей після того, як будівля парламенту була пошкоджена під час нещодавнього землетрусу.

Державне телебачення HRT заявило, що у попередні дні вони зустрічалися в штаб-квартирі хорватської нафтової компанії INA, проте там бракувало місця для розміщення всіх 151 депутатів так, щоб вони могли дотримуватись антивірусних обмежень.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: