Землетрус пошкодив будівлю парламенту Хорватії: депутати засідають у готелі

Хорватські депутати у вівторок провели сесію в конференц-залі готелю в Загребі, оскільки будівля парламенту постраждала під час землетрусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

На сесії у вівторок депутати проголосували за низку законопроєктів, сидячи на відстані один від одного в рамках заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Законодавці були змушені шукати нове місце для зустрічей після того, як будівля парламенту була пошкоджена під час нещодавнього землетрусу.

Державне телебачення HRT заявило, що у попередні дні вони зустрічалися в штаб-квартирі хорватської нафтової компанії INA, проте там бракувало місця для розміщення всіх 151 депутатів так, щоб вони могли дотримуватись антивірусних обмежень.