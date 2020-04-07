Президент: Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким заборонили їсти морозиво

Президент Володимир Зеленський запевняє, що влада діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає пандемія коронавірусу, та симетрично з іншими країнами світу.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Дорогі громадяни! Сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та Світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії складають до трьох тисяч Євро, у Франції майже чотири, в Сінгапурі до десяти тисяч доларів, а в Іспанії до тридцяти тисяч Євро.

Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації.

Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження – є лише тимчасовими незручностями, вони - важливі і потрібні для вашої ж безпеки".

Деталі: Президент нагадав, що 6 квітня уряд ввів нові обмеження задля подолання короновірусу. Це, зокрема, обов’язкове носіння маски у громадських місцях. Окрім цього, виходячи на вулицю потрібно мати документ, що посвідчує особу.

Це потрібно, щоб поліція могла перевірити чи не зобов’язані ви бути на самоізоляції або в обсервації.

Пересуватись вулицею можна не більше двох осіб, виняток складають родини з дітьми. Відвідування парків, скверів та зон відпочинку можливе тільки для вигулу домашніх тварин. За порушення правил карантину діє адміністративна та кримінальна відповідальність.

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