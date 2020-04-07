Зеленський почувається героєм фільму "День Бабака"

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Вівторок, 7 квітня 2020, 18:56

Президент Володимир Зеленський каже, що перебуває в такій самій карантинній ситуації, як інші громадяни України.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Я знаю, як ви втомились і як вам непросто постійно сидіти вдома. Так, ми всі неначе стали героями фільму "День Бабака... День Сурка". Одні й ті самі люди навколо. Один і той самий розпорядок дня. Щодня: однакові розмови, однакові новини і телепередачі. З ранку і до ночі.

Я розумію вас, бо і сам у такій ситуації. Сьогодні будівля на Банковій, фактично стала нашою домівкою, бо ми працюємо майже цілодобово.

І єдина зміна картинки для мене - це порожні вулиці рано в ранці і порожні вулиці пізно вночі. Однакові. Сім днів на тиждень.

Тому я прекрасно розумію як складно вам постійно бути у чотирьох стінах з одними і тими самими людьми. Це важко. У вас трапляються сварки та побутові конфлікти. Але згадайте, що поруч з вами – це ваші рідні".

Деталі: Зеленський вкотре закликав українців заради безпеки рідних  і близьких залишатися вдома, поки коронавірусна загроза не відступить.

Українська правда
Теми: карантин Злочевський


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