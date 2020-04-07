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Стало відомо про першу смерть від коронавірусу в ОРДО

Вівторок, 7 квітня 2020, 19:31
Стало відомо про першу смерть від коронавірусу в ОРДО

У лікарні окупованого міста Амвросієвка, що на Донеччині, помер інфікований коронавірусом чоловік.

Джерело: повідомлення на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Деталі: За даними МінТОТ, ситуація з захворюваністю на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях погіршується, проте російські окупаційні адміністрації ОРДЛО і Криму продовжують наражати громадян на небезпеку, приховуючи реальну картину.

Відтак, станом на 7 квітня окупаційна адміністрація в ОРДО визнала наявність 6 хворих на коронавірус, але наголосила на відсутності летальних випадків.

Водночас, за наявною інформацією, 4 квітня у Центральній районній лікарні Амвросієвки помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена.

За інформацією міністерства, станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнає 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Але за наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища.

Українська правда

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Теми: коронавірусОРДЛОжертвиCovid-2019
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