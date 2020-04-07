Порушення карантину: суди у 90% випадків стають на бік українців – адвокати

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Вівторок, 7 квітня 2020, 20:20

Станом на 6 квітня лише у 32 випадках із 420 суди підтримали поліцію та оштрафували українців за порушення правил карантину.

Джерело: аналіз адвокатського об'єднання OK Legal

Деталі: Адвокати порахували, що станом на 6 квітня в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

З них:

212 постановами – матеріали справи повернуто до ВП ГУНП для доопрацювання, оскільки протоколи про адміністративне правопорушення не відповідали вимогам Кодексу України про адмінпорушення;

10 постановами – матеріали справи направлені за належною підсудністю.  

106 постановами – закрито провадження по справі стосовно особи у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення або в зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення

7 постановами – закрито провадження у зв`язку з малозначністю скоєного правопорушення.

10 постановами – осіб звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі. 

32 постановами – осіб визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення.

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Українська правда
Теми: коронавірус епідемія карантин суд штрафи


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