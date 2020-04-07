У МЗС розповіли, скільки українців лікуються від коронавірусу за кордоном

За кордоном від коронавірусу лікуються 174 українці, 17 – вже одужали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За даними МЗС, станом на 18:00 7 квітня, 174 громадян України лікуються від коронавірусу за кордоном.

З них найбільше, 121 – в Італії. Ще 22 – у Греції, 5 – в Іспанії, по 4 – у Німеччині та Польщі, 3 – в Австрії, по одному – у Швеції, Швейцарії, Чехії, Таїланді, США, Сербії, на Сейшельських островах, у Російській Федерації, Португалії, ОАЕ, Нідерландах, Нігерії, на Мальті, Бельгії та Єгипті.

17 українців вже одужали: по четверо - в Японії і в Домініканській Республіці, по двоє - в Італії та Польщі, по одному – у Великій Британії, Німеччині, Нігерії, ОАЕ і Таїланді.

Нових випадків смерті українців від Covid-19 на кордоном не зафіксували. Нагадаємо, раніше МЗС повідомляли про 5 загиблих: чотирьох в Італії та одного – у Франції.

В МЗС повідомляють також, що за за програмою "Захист" до закордонних дипломатичних відомств України звернулися вже більше 14600 українських громадян.