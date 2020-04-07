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Епідемія в Італії йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих

Вівторок, 7 квітня 2020, 20:43
Епідемія в Італії йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих

В Італії продовжує знижуватися кількість нових заражень Covid-19 та смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту.

За останні 24 години від коронавірусу в Італії померли 604 хворих. Це менше, ніж напередодні (636 загиблих).

За добу підтвердилися 3099 нових випадків захворювання. Це на півтисячі менше, ніж 6 квітня, коли повідомили про 3599 заражень.

У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 791 нових заражень, порівняно з 1079 напередодні.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих – 17 127. Від початку епідемії, одужали вже майже 25 тисяч людей.

У лікарнях залишаються 28 718 хворих, з них 3792 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка. Вона стала найстаршою людиною в світі, що подолала хворобу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019епідемія
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