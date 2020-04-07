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У Франції кількість смертей від коронавірусу перевищила 10 тисяч

Вівторок, 7 квітня 2020, 21:24

У Франції кількість загиблих від коронавірусу перевищила 10 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив генеральний директор з питань охорони здоров’я Жером Саломон. 

У Франції за минулу добу від Covid-19 померли 607 хворих, загальна кількість загиблих зросла до 10 328. З них 7091 – пацієнти, які померли у лікарнях, 3237 – у будинках для літніх людей. 82% загиблих – старші 70 років.

"На національному рівні, смертність від коронавірусу стабілізувалася", - зазначив Жером Саломон.

Наразі у французьких лікарнях з Covid-19 перебувають близько 30 тисяч пацієнтів, з них 7131 – у відділеннях інтенсивної терапії. Серед останніх, 61% - старші 60 років, 104 пацієнти – молодші 30 років.

За останню добу у відділення інтенсивної терапії потрапили 518 пацієнтів. У нематериковій частині Франції кількість тих, кого виписують з реанімації, дещо переважає над кількістю пацієнтів, які потрапляють у реанімацію.  

З початку епідемії, одужали вже 19 337 підтверджених хворих на коронавірус.

Жером Саломон також наголосив, що потрібно максимально забезпечити захист громадян, які перебувають у будинках для літніх людей. "Ми задіємо усі інструменти, щоб забезпечити для наших старших громадян якнайкращий догляд", - зазначив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяепідеміякоронавірус
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