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Троє священників підхопили коронавірус на Буковині

Вівторок, 7 квітня 2020, 23:50
Троє священників підхопили коронавірус на Буковині

У Чернівецькій області 7 квітня було зафіксовано 25 нових випадків зараження коронавірусом, серед них троє священнослужителів.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На превеликий жаль, отримали також сьогодні підтвердження про те, що серед нововиявлених інфікованих наших земляків є також троє священнослужителів. Бажаємо якнайшвидшого одужання".

Деталі: За його словами, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку вже складає 273 особи. За три тижні кількість інфікованих зросла у 90 разів.

Крім того, зазначив Осачук, у вівторок в Чернівецькій області ще 5 осіб одужали від коронавірусу. Таким чином, буковинські медики вилікували від COVID-19 уже 16 пацієнтів.

Українська правда
Теми: церквакоронавірусCovid-2019Чернівецька область
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