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Пандемія: у світі зафіксували майже півтора мільйона заражень та 82 тисячі смертей

Середа, 8 квітня 2020, 05:31
Пандемія: у світі зафіксували майже півтора мільйона заражень та 82 тисячі смертей

Із початку епідемії коронавірусу у світі зареєстрували 1 428 428 випадків зараження, 82 тисячі смертей та 300 тисяч осіб, які одужали після інфікування.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: США наразі випереджає інші країни за темпами поширення хвороби. За добу там зареєстрували 33 тисячі нових випадків. За цей же час там встановили рекордну смертність – 1736 жертв. 

За США слідує Франція. За добу там на 11 тисяч збільшилась кількість хворих та померли 1417 осіб.

В Іспанії за цей час підтвердили 5,2 тисяч нових випадків, у Німеччині – 4,2 тисячі, у Туреччині – 3,8 тисяч, у Великій Британії – 3,6 тисяч. Італія вже не очолює сумну першість за темпами поширення вірусу. За добу там діагностували 3 тисячі нових випадків та зафіксували 604 смерті.

За цей час в Іспанії померли 704 людини, в Німеччині – 206, у Туреччині – 76, у Великій Британії – 786 жертв за добу.

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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