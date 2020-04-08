Уже 1668 випадків COVID-19 в Україні, 52 – смертельні
В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
Джерело :дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 8 квітня
Деталі: Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 89 випадків;
Волинська область – 36 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 21 випадок;
Закарпатська область – 43 випадки;
Запорізька область – 45 випадків;
Івано-Франківська область – 198 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
м. Київ – 256 випадків;
Київська область – 120 випадків;
Львівська область – 36 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 32 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 44 випадки;
Сумська область – 56 випадків;
Тернопільська область – 168 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 15 випадків;
Хмельницька область – 15 випадків;
Чернівецька область – 273 випадки;
Черкаська область – 80 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.
Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 таких повідомлен.