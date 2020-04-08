В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Джерело :дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 8 квітня

Деталі: Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 89 випадків;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 21 випадок;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 45 випадків;

Івано-Франківська область – 198 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

м. Київ – 256 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Львівська область – 36 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 44 випадки;

Сумська область – 56 випадків;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Чернівецька область – 273 випадки;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.

Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 таких повідомлен.