В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

Джерело :дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 8 квітня, ЦГЗ

Деталі: За добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання. Це рекордна кількість.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 89 випадків;

Волинська область – 36 випадків (2 летальних);

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 21 випадок (2 летальних);

Закарпатська область – 43 випадки (2 летальних);

Запорізька область – 45 випадків;

Івано-Франківська область – 198 випадків (13 летальних);

м. Київ – 256 випадків (5 летальних);

Київська область – 120 випадків (5 летальних);

Кіровоградська область – 57 випадків (1 летальний);

Львівська область – 36 випадків (1 летальний);

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 44 випадки (6 летальних);

Сумська область – 56 випадків (2 летальний);

Тернопільська область – 168 випадків (3 летальних);

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 15 випадків (1 летальний);

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 80 випадків (1 летальний);

Чернівецька область – 273 випадки (6 летальний);

Чернігівська область – 7 випадків (1 летальний).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, Донецької й Луганської областей відсутні.

Загалом діагноз підтверджено у 124 дітей, а особи віком від 30 років складають 81% від усіх пацієнтів із COVID-19 в Україні.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.

Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 таких повідомлень.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка та порівняння