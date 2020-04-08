В Україні діагностували ще 206 хворих на COVID-19, кількість померлих сягнула 52
В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.
Джерело :дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 8 квітня, ЦГЗ
Деталі: За добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання. Це рекордна кількість.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 89 випадків;
Волинська область – 36 випадків (2 летальних);
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 11 випадків (1 летальний);
Житомирська область – 21 випадок (2 летальних);
Закарпатська область – 43 випадки (2 летальних);
Запорізька область – 45 випадків;
Івано-Франківська область – 198 випадків (13 летальних);
м. Київ – 256 випадків (5 летальних);
Київська область – 120 випадків (5 летальних);
Кіровоградська область – 57 випадків (1 летальний);
Львівська область – 36 випадків (1 летальний);
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 32 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 44 випадки (6 летальних);
Сумська область – 56 випадків (2 летальний);
Тернопільська область – 168 випадків (3 летальних);
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 15 випадків (1 летальний);
Хмельницька область – 15 випадків;
Черкаська область – 80 випадків (1 летальний);
Чернівецька область – 273 випадки (6 летальний);
Чернігівська область – 7 випадків (1 летальний).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, Донецької й Луганської областей відсутні.
Загалом діагноз підтверджено у 124 дітей, а особи віком від 30 років складають 81% від усіх пацієнтів із COVID-19 в Україні.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.
Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 таких повідомлень.
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