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На кордоні – рекордний мінімум пасажиропотоку за часи Незалежності

Середа, 8 квітня 2020, 10:22
На кордоні – рекордний мінімум пасажиропотоку за часи Незалежності

7 квітня в Україну в’їхало понад 4,8 тисяч наших співвітчизників, всього ж прикордонники здійснили 9,6 тисяч пропускних операцій.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За часи Незалежності це найменший на даний момент показник перетину державного кордону".

Деталі: За словами Демченка, загалом до закриття кордонів пасажиропотік фіксувався на рівні 120-150 тисяч людей.

Минулої доби Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців.

Прикордонники проводили традиційний температурний скринінг та опитування про стан здоров’я людей, які прямували в Україну.

Зазначається, що за результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено.

Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Минулої доби в пунктах пропуску прикордонники виявили 7 порушників правил карантину (намагалися виїхати з України).  Четверо порушників виявили у пункті пропуску "Краківець".

Причому дехто з них перебував лише 1 добу на самоізоляції.  

Пряма мова: "Було декілька персонажів, які 6 числа в’їхали і 7-го вже зібралися назад".

Деталі: Як пояснив Демченко, їх передали поліції, а вона приймає рішення про складання адміністративних протоколів.

Українська правда

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Теми: кордон
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