Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовця фіскальної служби спіймали на чималому хабарі – САП

Середа, 8 квітня 2020, 11:13
Посадовця фіскальної служби спіймали на чималому хабарі – САП

Керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей затримали за отримання 50 тисяч доларів хабара.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Дослівно: "7 квітня детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрито на отриманні 50 тисяч доларів неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей".

 

Деталі: Посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника хабара від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

Податківця та посередника викрили одразу після передачі їм коштів. Наразі вони затримані.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратураФіскальна службахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: