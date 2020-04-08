Посадовця фіскальної служби спіймали на чималому хабарі – САП

1897 переглядів
Середа, 8 квітня 2020, 11:13

Керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей затримали за отримання 50 тисяч доларів хабара.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Дослівно: "7 квітня детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрито на отриманні 50 тисяч доларів неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей".

 

Деталі: Посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника хабара від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

Податківця та посередника викрили одразу після передачі їм коштів. Наразі вони затримані.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратура Фіскальна служба хабар


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Адвокат про справи проти Лероса: Єрмак не дав оцінки діям брата 1 квітня 2020, 09:11
Прокурорів до САП обиратимуть після карантину – Холодницький 31 березня 2020, 11:59
САП розпочала справу за "плівками Єрмака" 30 березня 2020, 13:20
Усі новини
Головні новини
Уже 1668 випадків COVID-19 в Україні, 52 – смертельні
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці
Причина спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині – збори баптистів
Епідемія в Італії йде на спад: знову знизилася кількість заражень і загиблих
Усі новини
здоров'я

Інтимна гігієна хлопчиків: що про неї варто знати

Любов

Ось як має виглядати любов у старості