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За добу в Києві додалося 15 хворих на COVID-19, серед них троє медиків

Середа, 8 квітня 2020, 12:11
За добу в Києві додалося 15 хворих на COVID-19, серед них троє медиків

За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 15 людей, серед них - троє медиків.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: Загалом у столиці вже 294 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед осіб, що захворіли: 8 жінок віком від 29 до 67 років та шестеро чоловіків - від 43 до 61 року. І один шістнадцятирічний юнак. Серед киян, що захворіли за минулу добу – троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

 

Пряма мова: "Хочу зазначити, що більшість киян, яких вражає вірус у столиці, - люди молодого та середнього віку. Тобто, активна частина мешканців міста. Чимало з них не вірять у загрозу і не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень. Я ще раз звертаюся до всіх: ідеться не про обмеження свободи! Йдеться про ваше здоров'я і вашу безпеку!

Кілька тижнів чіткого дотримання правил дозволять нам раніше вийти з цієї кризи. Зрозумійте це! Я згоден, що складно всидіти вдома. Тим більш, коли така весна за вікном. Але так треба зробити! Щоб після Паски ситуація не рвонула".

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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