Польща готує нові послаблення для українців, що стали нелегалами через епідемію

Уряд Польщі схвалив продовження терміну легального перебування на території країни іноземців і зокрема українців, які прибули туди на підставі шенгенської візи чи в рамках дії безвізового режиму.

Відповідні заходи були схвалені в рамках так званого антикризового щита, покликаного пом’якшити наслідки епідемії коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське Управління у справах іноземців.

Проєкт також передбачає продовження терміну дії посвідки на проживання та тимчасового посвідчення особи для іноземця.

Документ, ухвалений Радою міністрів 7 квітня, містить додаткові конкретні рішення для іноземців, які проживають в Польщі. Перші набули чинності 31 березня.

Дія пропонованого законопроєкту поширюється на іноземців, які в день оголошення епідемічного надзвичайного стану 14 березня 2020 року перебували в Польщі на підставі шенгенської візи, безвізового режиму, довгострокової візи, посвідки на проживання іншої держави-члена ЄС.

Перебування цих осіб буде вважатися законним з дня, наступного за останнім днем законного перебування, вказаним у візі, до кінця 30-го дня, наступного за датою скасування надзвичайного стану або епідемічного статусу.

Таке рішення передбачає, що продовження терміну законного перебування буде здійснюватися за законом. Іноземцям не потрібно буде подавати жодних заяв для легалізації свого статусу.

"Це дозволить забезпечити подальше легальне перебування в Польщі іноземців, які з різних причин, пов'язаних з епідемією не можуть покинути її територію, а також тих, хто хоче продовжувати домагатися мети свого перебування, включаючи роботу" - пояснили в управлінні.

Законопроєкт ще має затвердити польський Сейм.