Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща готує нові послаблення для українців, що стали нелегалами через епідемію

Середа, 8 квітня 2020, 12:56
Польща готує нові послаблення для українців, що стали нелегалами через епідемію

Уряд Польщі схвалив продовження терміну легального перебування на території країни іноземців і зокрема українців, які прибули туди на підставі шенгенської візи чи в рамках дії безвізового режиму.

Відповідні заходи були схвалені в рамках так званого антикризового щита, покликаного пом’якшити наслідки епідемії коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське Управління у справах іноземців.

Проєкт також передбачає продовження терміну дії посвідки на проживання та тимчасового посвідчення особи для іноземця.

Документ, ухвалений Радою міністрів 7 квітня, містить додаткові конкретні рішення для іноземців, які проживають в Польщі. Перші набули чинності 31 березня.

Дія пропонованого законопроєкту поширюється на іноземців, які в день оголошення епідемічного надзвичайного стану 14 березня 2020 року перебували в Польщі на підставі шенгенської візи, безвізового режиму, довгострокової візи, посвідки на проживання іншої держави-члена ЄС.

Перебування цих осіб буде вважатися законним з дня, наступного за останнім днем законного перебування, вказаним у візі, до кінця 30-го дня, наступного за датою скасування надзвичайного стану або епідемічного статусу.

Таке рішення передбачає, що продовження терміну законного перебування буде здійснюватися за законом. Іноземцям не потрібно буде подавати жодних заяв для легалізації свого статусу.

"Це дозволить забезпечити подальше легальне перебування в Польщі іноземців, які з різних причин, пов'язаних з епідемією не можуть покинути її територію, а також тих, хто хоче продовжувати домагатися мети свого перебування, включаючи роботу" - пояснили в управлінні.

Законопроєкт ще має затвердити польський Сейм.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаукраїнцівізикоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: