Справи Майдану: підозру оголосили чинному столичному поліцейському

Керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в місті Києві, який у січні 2014 року займав посаду старшого слідчого столичного райуправління МВС, повідомили про підозру у перешкоджанні акціям протесту.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Слідство встановило, що на посаді старшого слідчого, з метою перешкоджання акціям протесту, чоловік безпідставно, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, незаконно затримав за нібито масові заворушення, склав і підписав повідомлення про підозру учаснику акцій протесту.

При цьому правоохоронець вдався до службового підроблення. Згодом він подав до районного суду Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суд незаконно задовольнив.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Чому це важливо: В січні 2014 року після активізації спротиву євромайданівців на вулиці Грушевського представники силових структур розгорнули ціле полювання на учасників акцій протесту. Їх затримували "беркутівці" та хапали "тітушки". За підробними звинуваченнями і фальсифікованими доказами суди відправляли активістів під арешт.

Суд не брав до уваги свідків захисту, заслуховуючи лише свідків обвинувачення, якими виступали самі ж "правоохоронці". Свідки судових процесів зазначали, що протоколи затримання активістів писалися "як під копірку".