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У Зеленського попередили: пом'якшення карантину поки не буде, "на носі" найбільша загроза

Середа, 8 квітня 2020, 13:15
У Зеленського попередили: пом'якшення карантину поки не буде, на носі найбільша загроза

В Офісі президента наголошують, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Джерело: Володимир Зеленський, якого цитують в ОП

Пряма мова Зеленського: "Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час".

Деталі: Зазначається, що такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням глави держави.

В уряді також кажуть, що не пом’якшувати карантинні заходи закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.

Пряма мова Шмигаля: "Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери".

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Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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