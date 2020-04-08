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Баптисти не причетні до спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині

Середа, 8 квітня 2020, 13:19
Баптисти не причетні до спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині

До спалаху коронавірусної інфекції у Першотравенську Дніпропетровської області не причетні збори баптистів, бо у місті немає баптистської громади.

Джерело: повідомлення Дніпропетровської облради та Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів

Дослівно: "Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів спростовує цю інформацію, оскільки у цьому населеному пункті (Першотравенську – ред.) немає баптистської громади і тут не відбувалося жодних заходів представників цієї конфесії".

Деталі: Зокрема, глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник на брифінгу 7 квітня заявив, що до спалаху захворювання у Першотравенську, де виявили 20 випадків COVID-19, причетні збори баптистської церкви.

Водночас, 8 квітня Дніпропетровська облрада повідомлення спростувала, а Олійник вибачився за неточність.

Пряма мова Олійника: "Прошу із розумінням поставитися, але звертаюся до всіх керівників релігійних організацій, в період карантину - утриматися від проведення масових заходів, які несуть загрозу людському здоров’ю. Приношу свої вибачення за неточну інформацію щодо назв організацій".

В облраді повідомили, що у Першотравенську працює християнська церква "Нове покоління", на базі якої створений "Міжнародний біблійний коледж", і до якого на навчання приїжджали люди з різних країн світу. Саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус.

Довідка: Перша біблейська школа в Першотравенську пройшла в 1995 році. Навчання тривало один місяць і проходило в будівлі місцевого Палацу культури. Ця школа стала підставою для подальшого розвитку Міжнародної Біблійної школи "Нове покоління".

"Нове покоління" - це міжнародний апостольський рух, що налічує понад 450 церков в Європі та США. Старший єпископ церков "Нове покоління" Андрій Тищенко.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьCovid-2019коронавірус
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