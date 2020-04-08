Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії 757 смертей від коронавірусу за добу, зростання другий день поспіль

Середа, 8 квітня 2020, 13:41

В Іспанії кількість летальних випадків від коронавірусу знову зростає, за останні 24 години зафіксовано 757 смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останню добу зафіксовано близько 6 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 146 690 осіб.

Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555. Після чотирьох днів зниження кількість померлих зростає другий день поспіль.

Також повідомляється, що 48 021 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 тисяч осіб, і в Каталонії - понад 28 тисяч осіб.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Нагадаємо, у Німеччині число підтверджених випадків коронавірусної інфекції також зростає другий день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.

Читайте також: Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

Теми: коронавірусІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: