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МОЗ дав рекомендації для поховань: не більше 10 людей і дистанція

Середа, 8 квітня 2020, 14:17
МОЗ дав рекомендації для поховань: не більше 10 людей і дистанція

Міністерство охорони здоров’я рекомендує під час епідемії проводити поховальні обряди за участі не більше 10 осіб, які мають тримати дистанцію і утриматися від цілування покійного.

Джерело: офіційний канал МОЗ у Telegram Коронавірус_інфо з посиланням на постанову

Дослівно: "У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19, міністерство рекомендує тимчасово дотримуватися таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

- не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

- не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;

- безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;

- заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;

- поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;

- органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні".

Нагадаємо:: У постанові головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня прописано рекомендації, як поводитися з тілом померлої людини, в якої була коронавірусна хвороба або підозра на COVID-19, – і для працівників лікарень, і для родичів померлої людини.

Зокрема, тіло має бути продезінфіковане і загорнуте у герметичний пакет-мішок.

 

Знати більше: Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019МОЗ
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