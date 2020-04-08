Семирічна волинянка одужала від коронавірусу

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Середа, 8 квітня 2020, 14:34

Жителька села Гірка Полонка, в якої першої на Волині офіційно підтвердили коронавірус, вилікувалась.

Джерело: "Волинські новини" з посиланням на брифінг в ОДА

Деталі: Зазначається, що дівчинку двічі обстежили, двічі результат тесту був негативним. Таким чином, це перший підтверджений випадок одужання хворого на коронавірус на Волині.

Додатково: За даними Волинської ОДА, станом на 10.00 год. 8 квітня на Волині зареєстровано 36 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

За останню добу було зареєстровано 2 нових випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Волинь


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