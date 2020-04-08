ВООЗ: Європі не час послаблювати карантин

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Середа, 8 квітня 2020, 15:06

Тенденція зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи боротьби з поширенням вірусу.

Про це заявив регіональний керівник ВООЗ в Європі Ганс Клюге у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.  

Він підкреслив, що у деяких європейських країнах спостерігається "швидке зростання кількості випадків захворювання або новий сплеск". Клюге закликав до збереження пильності. 

"Нам ще слід пройти довгий шлях в цьому марафоні. Прогрес, досягнутий нами в боротьбі з вірусом, надзвичайно крихкий", - сказав він. 

"Думати, що ми наближаємося до кінцевої точки, було б небезпечно. Вірус не залишає місця для помилок або самозаспокоєння", - додав Клюге. 

Він підкреслив, що будь-які наміри послабити карантин чи заходи соціального дистанціювання вимагають "дуже ретельного розгляду". Зокрема, вкрай важливою є готовність системи охорони здоров’я. 

"Багато хто з нас з нетерпінням чекає святкування Великодня з кращого погодою, але зараз не час зменшувати нашу настороженість. Ми повинні бути солдатами", - заявив Клюге.

Нагадаємо, у Німеччині число підтверджених випадків коронавірусної інфекції зростає другий день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.

В Італії знову знизилась кількість заражень і загиблих. 

Теми: коронавірус Європа карантин


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