ВООЗ: Європі не час послаблювати карантин

Тенденція зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи боротьби з поширенням вірусу.

Про це заявив регіональний керівник ВООЗ в Європі Ганс Клюге у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Він підкреслив, що у деяких європейських країнах спостерігається "швидке зростання кількості випадків захворювання або новий сплеск". Клюге закликав до збереження пильності.

"Нам ще слід пройти довгий шлях в цьому марафоні. Прогрес, досягнутий нами в боротьбі з вірусом, надзвичайно крихкий", - сказав він.

"Думати, що ми наближаємося до кінцевої точки, було б небезпечно. Вірус не залишає місця для помилок або самозаспокоєння", - додав Клюге.

Він підкреслив, що будь-які наміри послабити карантин чи заходи соціального дистанціювання вимагають "дуже ретельного розгляду". Зокрема, вкрай важливою є готовність системи охорони здоров’я.

"Багато хто з нас з нетерпінням чекає святкування Великодня з кращого погодою, але зараз не час зменшувати нашу настороженість. Ми повинні бути солдатами", - заявив Клюге.

Нагадаємо, у Німеччині число підтверджених випадків коронавірусної інфекції зростає другий день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.

В Італії знову знизилась кількість заражень і загиблих.