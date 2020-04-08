15 приїжджих з окупованого Криму втекли з центру обсервації

Після повернення з окупованого Криму 15 осіб втекли з центру обсервації у Каланчацькому районі.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "Поліцейські склали адміністративні протоколи відносно 15-ти чоловік, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі.

Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф від 17000 гривень".

Деталі: Через пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з окупованного Криму на Херсонщину приїхали 20 осіб, їх усіх помістили у центр обсервації.

Після медобстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр.

Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції.

Більшість втікачів із західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому.

Правоохоронці передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання цих осіб, щоб у поліції змогли контролювати виконання ними умов самоізоляції там.

Щодо 15 порушників поліцейські склали адмінпротоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей". Всім їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Всього на території Херсонської області вже притягнуто 20 осіб за порушення умов обсервації.