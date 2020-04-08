Відсвяткували повернення товариша з-за кордону: на Житомирщині спалах коронавірусу

У місті Малин Житомирської області зафіксовано спалах коронавірусної інфекції – хворобу виявили у вісьмох людей.

Джерело: голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на брифінгу, прес-секретар Бунечка Юрій Мельник, якого цитує УНІАН

Пряма мова Бунечка: "Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах – 8 випадків у Малині".

Деталі: Юрій Мельник уточнив, що святкували повернення з Польщі свого товариша троє людей, які від нього заразилися коронавірусом, потім вони ще мали контакти, кількість яких встановлюється.

Загалом за минулу добу в Житомирській області зареєстровано 13 випадків зараження COVID-19. Бунечко зазначив, що це практично вдвічі збільшило кількість хворих від попереднього дня Тож загальна кількість становить на даний момент 27 осіб. У лабораторних центрах перевіряється ще 22 підозри захворювання на коронавірус.

Місцевих жителів закликали стежити за приїжджими і не контактувати з ними.

Окрім того Бунечко зазначив, що наразі комісія з надзвичайних ситуацій та правоохоронці вивчають можливість посилення карантинних заходів в області зокрема в містах із осередками захворювання.

Пряма мова: "Будемо на комісії приймати рішення щодо можливого взяття міст Малин і Бердичів у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їздів-виїздів до цих міст. Рішення остаточно ще не прийнято, але питання розглядається".