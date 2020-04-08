Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відсвяткували повернення товариша з-за кордону: на Житомирщині спалах коронавірусу

Середа, 8 квітня 2020, 16:09
Відсвяткували повернення товариша з-за кордону: на Житомирщині спалах коронавірусу

У місті Малин Житомирської області зафіксовано спалах коронавірусної інфекції – хворобу виявили у вісьмох людей.

Джерело: голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на брифінгу, прес-секретар Бунечка Юрій Мельник, якого цитує УНІАН

Пряма мова Бунечка: "Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах – 8 випадків у Малині".

Деталі: Юрій Мельник уточнив, що святкували повернення з Польщі свого товариша троє людей, які від нього заразилися коронавірусом, потім вони ще мали контакти, кількість яких встановлюється.

Загалом за минулу добу в Житомирській області зареєстровано 13 випадків зараження COVID-19. Бунечко зазначив, що це практично вдвічі збільшило кількість хворих від попереднього дня Тож загальна кількість становить на даний момент 27 осіб. У лабораторних центрах перевіряється ще 22 підозри захворювання на коронавірус.

Місцевих жителів закликали стежити за приїжджими і не контактувати з ними.

Окрім того Бунечко зазначив, що наразі комісія з надзвичайних ситуацій та правоохоронці вивчають можливість посилення карантинних заходів в області зокрема в містах із осередками захворювання.

Пряма мова: "Будемо на комісії приймати рішення щодо можливого взяття міст Малин і Бердичів у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їздів-виїздів до цих міст. Рішення остаточно ще не прийнято, але питання розглядається".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: