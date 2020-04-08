Уряд Польщі виділить на підтримку бізнесу ще 22 млрд євро

797 переглядів
Середа, 8 квітня 2020, 17:27

Уряд Польщі виділить додаткові 100 млрд злотих (22 млрд євро) на підтримку бізнесу, потерпілого через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24.

75 мільярдів злотих надійде до мікро-, малих та середніх підприємств, які втратили щонайменше 25% своїх доходів через кризу.

"Решта 25 мільярдів надійдуть до більших платників податків у Польщі", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у середу.

Він підкреслив, що уряд спрямує у своїй програмі 100 мільярдів злотих на підтримку робочих місць, ліквідності компаній та підприємців.

60% допомоги складатимуть субсидії, які не потрібно повертати.

Моравецький сподівається, що ці заходи збережуть від 2 до 5 мільйонів робочих місць.

Це другий пакет допомоги, який оголошує польський уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Станом на середу у Польщі вже 5 тисяч заражених коронавірусом, померли 136.

Читайте також: Щит проти епідемії: як Польща планує врятувати економіку від коронавірусу

Теми: Польща коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща готує нові послаблення для українців, що стали нелегалами через епідемію 8 квітня 2020, 12:56
Сейм Польщі ухвалив проєкт про заочне голосування на виборах президента 7 квітня 2020, 10:39
Керівна партія Польщі програла в Сеймі голосування щодо президентських виборів 6 квітня 2020, 16:41
Усі новини
Головні новини
Венедіктова завела 5 справ проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду
Фігуранти плівок розповіли про себе і про знайомство з Єрмаком
Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня – Шмигаль
У Зеленського попередили: пом'якшення карантину поки не буде, "на носі" найбільша загроза
Усі новини
поради

Як хвалити дитину, щоб не виріс "нарцис"

Лайфхаки

Як зробити дошку-мрій, яка працює