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Уряд Польщі виділить на підтримку бізнесу ще 22 млрд євро

Середа, 8 квітня 2020, 17:27

Уряд Польщі виділить додаткові 100 млрд злотих (22 млрд євро) на підтримку бізнесу, потерпілого через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24.

75 мільярдів злотих надійде до мікро-, малих та середніх підприємств, які втратили щонайменше 25% своїх доходів через кризу.

"Решта 25 мільярдів надійдуть до більших платників податків у Польщі", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у середу.

Він підкреслив, що уряд спрямує у своїй програмі 100 мільярдів злотих на підтримку робочих місць, ліквідності компаній та підприємців.

60% допомоги складатимуть субсидії, які не потрібно повертати.

Моравецький сподівається, що ці заходи збережуть від 2 до 5 мільйонів робочих місць.

Це другий пакет допомоги, який оголошує польський уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Станом на середу у Польщі вже 5 тисяч заражених коронавірусом, померли 136.

Читайте також: Щит проти епідемії: як Польща планує врятувати економіку від коронавірусу

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Теми: Польщакоронавірус
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