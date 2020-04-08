Уряд Польщі виділить на підтримку бізнесу ще 22 млрд євро
Уряд Польщі виділить додаткові 100 млрд злотих (22 млрд євро) на підтримку бізнесу, потерпілого через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24.
75 мільярдів злотих надійде до мікро-, малих та середніх підприємств, які втратили щонайменше 25% своїх доходів через кризу.
"Решта 25 мільярдів надійдуть до більших платників податків у Польщі", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у середу.
Він підкреслив, що уряд спрямує у своїй програмі 100 мільярдів злотих на підтримку робочих місць, ліквідності компаній та підприємців.
60% допомоги складатимуть субсидії, які не потрібно повертати.
Моравецький сподівається, що ці заходи збережуть від 2 до 5 мільйонів робочих місць.
Це другий пакет допомоги, який оголошує польський уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Станом на середу у Польщі вже 5 тисяч заражених коронавірусом, померли 136.
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