ЄС виділить Україні понад 190 млн євро на протидію пандемії

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Середа, 8 квітня 2020, 17:51

Євросоюз виділяє понад 15 млрд євро на допомогу країнам-партнерам у зв’язку з пандемією коронавірусу, із них 190 млн євро отримає Україна. 

Про це йдеться у поширеній у середу заяві Європейської комісії, з якою ознайомилася "Європейська правда".

"Сьогодні Єврокомісія і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки розробили плани цілеспрямованих заходів у відповідь на підтримку зусиль країн-партнерів по боротьбі з пандемією коронавірусу. 

ЄС забезпечить фінансову підтримку країнам-партнерам в розмірі понад 15,6 млрд євро з існуючих ресурсів зовнішньополітичної служби", - сказано у заяві Європейської комісії. 

Як повідомив єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї, з цієї суми понад 3,8 млрд євро буде виділено Західним Балканам, а також південним та східним сусідам Євросоюзу. 

Країнам Східного партнерства, до якого належить Україна, ЄС скерує 962 млн євро. Кошти спрямують на реальні потреби: для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я, для зміцнення системи охорони здоров’я та пом’якшення соціально-економічного впливу пандемії.

Безпосередньо Україна на підтримку невідкладних та короткострокових потреб отримає понад 190 млн євро. 

Наприкінці березня у рамках глобального реагування на спалах коронавірусу Європейська комісія  оголосила про виділення 80 млн євро на підтримку України.

Теми: ЄС коронавірус епідемія Україна гроші


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