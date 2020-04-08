Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену

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Середа, 8 квітня 2020, 18:37

Сенатор Берні Сандерс, який конкурував з Джо Байденом за можливість висунути свою кандидатуру в президенти США від Демократичної партії, виходить з передвиборчої кампанії.

Джерело: CNN

Дослівно в повідомленні: "Сенатор Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію в середу, розчистивши шлях Джо Байдену до висунення від Демократичної партії і зіткнення з президентом Дональдом Трампом в листопаді".

Деталі: Як повідомляється, Сандерс оголосив про своє рішення учасникам кампанії  телефоном.

"Сьогодні я перериваю свою кампанію. Але поки кампанія закінчується, боротьба за справедливість триває", написав Сандерc у Twitter.

За результатами проведених праймеріз Байден випереджав Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства. 

У 2016 році Сандерс змагався за право стати кандидатом від Демократичної партії, але програв Гілларі Клінтон.

Президент Дональд Трамп знову стане кандидатом від республіканців на листопадових виборах.

Теми: США вибори


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