Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену

Середа, 8 квітня 2020, 18:37
Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену

Сенатор Берні Сандерс, який конкурував з Джо Байденом за можливість висунути свою кандидатуру в президенти США від Демократичної партії, виходить з передвиборчої кампанії.

Джерело: CNN

Дослівно в повідомленні: "Сенатор Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію в середу, розчистивши шлях Джо Байдену до висунення від Демократичної партії і зіткнення з президентом Дональдом Трампом в листопаді".

Деталі: Як повідомляється, Сандерс оголосив про своє рішення учасникам кампанії  телефоном.

"Сьогодні я перериваю свою кампанію. Але поки кампанія закінчується, боротьба за справедливість триває", написав Сандерc у Twitter.

За результатами проведених праймеріз Байден випереджав Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства. 

У 2016 році Сандерс змагався за право стати кандидатом від Демократичної партії, але програв Гілларі Клінтон.

Президент Дональд Трамп знову стане кандидатом від республіканців на листопадових виборах.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону, анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
Усі новини...
Реклама: