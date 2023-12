Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену

Сенатор Берні Сандерс, який конкурував з Джо Байденом за можливість висунути свою кандидатуру в президенти США від Демократичної партії, виходить з передвиборчої кампанії.

Джерело: CNN

Дослівно в повідомленні: "Сенатор Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію в середу, розчистивши шлях Джо Байдену до висунення від Демократичної партії і зіткнення з президентом Дональдом Трампом в листопаді".

Деталі: Як повідомляється, Сандерс оголосив про своє рішення учасникам кампанії телефоном.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16