Вибори в США: Сандерс зняв свою кандидатуру, звільнивши шлях Байдену

Сенатор Берні Сандерс, який конкурував з Джо Байденом за можливість висунути свою кандидатуру в президенти США від Демократичної партії, виходить з передвиборчої кампанії.

Джерело: CNN

Дослівно в повідомленні: "Сенатор Берні Сандерс завершив свою президентську кампанію в середу, розчистивши шлях Джо Байдену до висунення від Демократичної партії і зіткнення з президентом Дональдом Трампом в листопаді".

Деталі: Як повідомляється, Сандерс оголосив про своє рішення учасникам кампанії телефоном.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

"Сьогодні я перериваю свою кампанію. Але поки кампанія закінчується, боротьба за справедливість триває", написав Сандерc у Twitter.

За результатами проведених праймеріз Байден випереджав Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства.

У 2016 році Сандерс змагався за право стати кандидатом від Демократичної партії, але програв Гілларі Клінтон.

Президент Дональд Трамп знову стане кандидатом від республіканців на листопадових виборах.