У Британії створюють лабораторію, яка робитиме до 30 тис тестів на день

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Середа, 8 квітня 2020, 19:31

У Британії створюють лабораторію, яка зможе щодня здійснювати до 30 тисяч тестів на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

При Університеті Кембриджу на базі лабораторії Енні МакЛейрен розпочали створення лабораторії, яка зможе щодня здійснювати до 30 тисяч тестів на коронавірус.

Приблизно з середини квітня лабораторія почне робити 1000-2000 тестів на день та поступово наростить потужність до 30 тисяч тестів на день у травні.

Лабораторію створюють у співпраці з великими фармацевтичними компаніями AstraZeneca та GlaxoSmithKline.

У спільній заяві організації зазначили, що лабораторію використовуватимуть для масового тестування на Covid-19 та досліджуватимуть альтернативні реагенти для тест-систем, щоб допомогти подолати існуючий дефіцит.

Для ефективної протидії епідемії, уряд Великої Британії хоче до кінця квітня вийти на цифру 100 тисяч тестів на день.

За даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, кількість загиблих від коронавірусу у Британії вчора перевищила 6 тисяч осіб.  Тести на коронавірус здали вже понад 213 тисяч осіб, загальна кількість підтверджених випадків досягла 55 242.

Теми: коронавірус епідемія Британія


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