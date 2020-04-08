У Британії сумний рекорд: понад 900 загиблих від коронавірусу за добу

У Британії за добу від коронавірусу загинули понад 900 людей – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційні дані Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту.

За даними Департаменту, за добу від Covid-19 у Британії померли 938 осіб, загальна кількість загиблих зросла до 7097 (за даними станом на 17-00 7 квітня). Це найбільша кількість загиблих за день з початку епідемії.

Вчора кількість загиблих за добу також перевищила усі попередні показники: за даними Департаменту (станом на 17-00 6 квітня) – 768 померлих, за зведеними даними регіональних органів охорони здоров’я – 854 померлих.

Загальна кількість заражень коронавірусом у Британії зросла до 60 733. Тести здали вже більше 232 тисяч осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів вже другу ніч у реанімації, продовжуючи лікуватися від коронавірусу. Його стан стабільний. Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії у понеділок увечері.

У вівторок самоізолювався міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу.