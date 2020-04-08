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В Італії рекордна кількість хворих видужала від коронавірусу, загиблих далі меншає

Середа, 8 квітня 2020, 19:45
В Італії рекордна кількість хворих видужала від коронавірусу, загиблих далі меншає

В Італії продовжує знижуватися кількість загиблих у зв’язку з COVID-19, а кількість тих, хто одужав, встановила новий рекорд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години від коронавірусу в Італії померли 542 хворих. Це свідчить про поступове стабільне зниження рівня смертності у зв’язку з вірусом. У вівторок 7 квітня кількість загиблих склала 604, 6 квітня - 636.

Кількість тих, хто вилікувався від вірусу, встановила новий рекорд: 2099. Цей показник стабільно зростає третій день поспіль. 

Водночас кількість нових хворих у порівнянні з попереднім днем "стрибнула вгору". За минулу добу 3 836 людей заразились вірусом. 7 квітня - 3 039.

Кількість пацієнтів, госпіталізованих до інтенсивної терапії, падає п’ятий день поспіль. Нині їх 3693, що на 99, ніж було у вівторок. 

Від початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 139 422 людини. 17 669 померли, а 26 491 - видужали. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка

"Українська правда" в Threads

Теми: ІталіякоронавірусжертвиCovid-2019
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